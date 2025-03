Anitta cancela show no Coachella por "motivos pessoais inesperados"

Anitta cancelou o show no maior festival de música do mundo, o Coachella, marcado para abril deste ano, na Califórnia, nos EUA. Nas redes sociais, a cantora anunciou o cancelamento e explicou que a decisão foi tomada por "motivos pessoais inesperados".

"Eu estava realmente ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a motivos pessoais inesperados, não poderei me apresentar. Sou realmente grata ao festival pelo convite, sua compreensão e apoio contínuo", escreveu a artista em sua conta do X (antigo Twitter).

I was really looking forward to being at Coachella this year, but due to unexpected personal reasons, I won’t be able to perform. I’m truly grateful to the festival for the invitation, their understanding, and continued support.