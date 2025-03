Cine Brasília amplia para cinco as sessões especiais na programação

Com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema, o Cine Brasília trabalha com duas sessões permanentes ao longo do mês: Sessão Acessível e a Sessão Atípica. A partir de 20 de março, o cinema também conta com a Sessão Contraturno, Sessão Família e Sessão ao Meio-dia, em busca de atender à diversidade de públicos e rotinas daqueles que frequentam o espaço.

A Sessão Contraturno ocupa as manhãs de sexta-feira, às 10h, com exibição de um dos principais filmes da programação semanal, e tem a proposta de atender especialmente o público adulto que tem as tardes e noites comprometidas com trabalho, estudo ou cuidados familiares. Já a Sessão Família é marcada semanalmente aos domingos à tarde, com filmes infantis.

A Sessão ao Meio-dia, é exibida durante o horário tradicional de almoço às 12h, marcada para a última quinta-feira do mês e pensada para pessoas com rotina de trabalho estruturada e que encontram no intervalo do almoço a única oportunidade para uma ida ao cinema, e passa a integrar a programação permanente do Cine Brasília a partir do dia 27 de março.

Em 21 de março a Sessão Contraturno exibe Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, às 14h. No sábado (22/3), às 14h, tem a segunda Sessão Acessível do mês, com Kasa Branca, de Luciano Vidigal, que acompanha um jovem negro no desafio de cuidar de sua avó diagnosticada com Alzheimer em estágio terminal. A Sessão conta com recursos de acessibilidade de libras, audiodescrição e legendas projetadas em tela além da entrada gratuita

No domingo (23/3), às 16h, a Sessão Família exibe Flow, vencedor do Oscar de Melhor Animação, dirigido por Gints Zibalodis. O filme também será exibido na Sessão Atípica de 26 de março, às 10h e 14h, voltada para pessoas autistas e neurodivergentes, com som reduzido, luz acesa, ar condicionado em temperatura ambiente, sem trailers e com circulação permitida pela sala, com valor único de R$ 10.

Os ingressos para as sessões regulares do Cine Brasília custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), com exceção das segundas-feiras, quando o valor único é de R$5. A Sessão Acessível é gratuita e a Sessão Atípica conta com valor unitário de R$10. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema, entre às 9h e 21h, de terça a domingo, e entre às 13h e 21h, nas segundas-feiras, ou no SITE.