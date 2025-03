Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (24/3)

O BEIJO DE MERCÚRIO

Data estelar: Mercúrio em conjunção inferior ao Sol.

Hoje é o dia em que Mercúrio beija a Terra, na sua máxima aproximação, que é simultânea à aproximação máxima de Vênus, que aconteceu sábado passado, promovendo a lucidez e o discernimento que todos precisamos atualmente para distinguirmos a falsidade da verdade, que anda tão castigada nos últimos tempos, transformada em mero ponto de vista, o que nos deixa sem o necessário lugar comum para nos organizarmos como comunidade e continuarmos a desenvolver a civilização.

A onda retrógrada dos que promovem o individualismo selvagem é o processo destrutivo da civilização, e essas pessoas pensam que resgatam valores tradicionais, enquanto se movimentam para semear desconfiança e rancor.

Preserva, por isso, a lucidez e o discernimento, porque a falsidade e a verdade estão misturadas demais nesta época da civilização.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Mesmo que as atitudes que você tomar sejam um tanto desengonçadas, ainda assim abrirão caminho para fazer avanços importantes. Tome cuidado apenas para não atropelar ninguém nem tampouco os interesses que devem ser preservados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há horas em que parece que a Vida nos castiga, mas depois de um tempo percebemos que nada melhor poderia ter nos acontecido. Pois então, tenha em mente essa realidade e aja dentro das limitações que se impõem na atualidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



É desnecessário que você goste de todas as pessoas com que precisa se relacionar, dadas as circunstâncias, porque se a Vida as colocou no seu caminho há de haver alguma razão para isso. Em frente com tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



O mais difícil de tudo é fazer caber nossos sonhos infinitos na realidade limitada com que nossa personalidade tem de lidar dia a dia. Porém, esse é o destino de todo ser humano, resolver essa equação impossível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Ainda que neste momento seus anseios pareçam mais distantes do que nunca, essa é uma condição passageira, relativa aos perrengues imediatos com que sua alma precisa lidar, e que não deixam espaço para qualquer outra coisa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há assuntos que merecem maior investigação de sua parte, antes de tomar qualquer decisão. Muitas suspeitas se levantaram, mas boa parte dessas foi provocada por fofocas maliciosas. Daí a necessidade de investigação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



A oscilação de humor das pessoas com que você trata atualmente anda interferindo no bom andamento de seus planos, porém, a longo prazo isso não significará nada negativo, portanto, melhor não entrar em conflito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Tantos detalhes se apresentam ao mesmo tempo que a alma pensa que está dando tudo errado, mas ao contrário disso, o fato de se mostrarem todas as pontas soltas é a oportunidade de você ter mais controle sobre tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



As letras pequenas dos contratos fazem enorme diferença, mas são em geral desconsideradas. Assim acontece com a Vida também, ela apresenta assuntos importantes através de pequenos detalhes que passam despercebidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Com tanta coisa para fazer, procure você se distrair o menos possível com os afazeres domésticos ou com a rotina, porque esses podem ser deixados de lado temporariamente para você atender outros assuntos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Sobram ideias, mas é hora de selecionar as que possam verdadeiramente ser passadas para a prática, porque de outra forma você continuará vivendo momentos lindos com ideias, mas nada de realização. Isso cansa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo, absolutamente tudo, é passível de negociação, inclusive os afetos, porque ainda que pretendamos ser desprendidos e amorosos, na prática temos também nossas demandas de reciprocidade para ter em conta. Ou não?