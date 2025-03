Cantor Rafa Diniz morre após se afogar no Rio São Francisco

O artista do gênero arrocha tinha 22 anos e deixa duas filhas - (crédito: Reprodução/Instagram/@rafadinizoficial)

O cantor Rafa Diniz morreu na sexta-feira (21/3) após se afogar no Rio São Francisco. O artista estava na Ilha do Fogo, localizado entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). O artista do gênero arrocha tinha 22 anos e deixa duas filhas.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado para atender a ocorrência. No local, a equipe de mergulho realizou buscas subaquáticas e encontrou o corpo do jovem submerso. A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito policial para investigar a morte do cantor.

A assessoria do artista disse que o velório de Rafa Diniz será realizado neste sábado, às 15h. O enterro será no domingo, às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular