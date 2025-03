Curiosidades sobre a novela "A Viagem", que volta em 2025

"A Viagem" é uma telenovela brasileira que marcou época ao abordar temas espirituais e familiares. Exibida originalmente em 1975 na TV Tupi, foi escrita por Ivani Ribeiro com a colaboração de Solange Castro Neves. A trama foi inspirada nos livros "E a Vida Continua" e "Nosso Lar", ambos psicografados por Chico Xavier, e contou com a consultoria de especialistas em espiritismo para garantir a autenticidade de sua abordagem.

A versão de 1994, transmitida pela TV Globo, foi um remake da original e trouxe algumas adaptações significativas. Na primeira versão, a personagem Diná era interpretada por Eva Wilma, enquanto na versão de 1994, Christiane Torloni assumiu o papel. Curiosamente, Torloni foi convidada pelo diretor Wolf Maya, sob a impressão de que a novela seria uma comédia, surpreendendo-a com o conteúdo dramático ao retornar ao Brasil.

Antônio Fagundes foi inicialmente cogitado para interpretar Alexandre, mas devido a compromissos anteriores, o papel ficou com Guilherme Fontes. Além disso, o personagem César Jordão teve seu nome alterado para Otávio, evitando semelhanças com outro personagem exibido na novela anterior, "Olho no Olho". A novela também se destacou pelos bastidores curiosos. Lucinha Lins, que interpretava Estela, relatou episódios sobrenaturais durante as gravações, como a aparição de uma borboleta amarela no estúdio durante a cena da cremação de Alexandre, considerada um sinal espiritual pelos atores presentes.

A trama abordou a vida após a morte, com foco na jornada do personagem Alexandre, que, após cometer suicídio, tenta vingar-se de familiares e amigos que considera responsáveis por sua situação. A história explorou temas como culpa, redenção e espiritualidade, deixando uma marca profunda na memória dos telespectadores.

O sucesso de "A Viagem" foi tamanho que a novela foi reprisada diversas vezes, em 1997, 2006 e 2014, sempre conquistando a audiência com sua narrativa envolvente e reflexiva. ?E volta agora em 2025 na comemoração da Globo pelos seus 60 anos.

