Próxima novela de Aguinaldo Silva sofre grande mudança

A novela Três Graças, que substituirá Vale Tudo na faixa das nove da Globo, passará por uma grande mudança em sua ambientação. Inicialmente planejada para se passar no Rio de Janeiro, a trama será agora ambientada em São Paulo. O autor Aguinaldo Silva confirmou a alteração e explicou que, embora a mudança seja significativa, ela não representará um obstáculo para o desenvolvimento da história. "Isso não será propriamente uma dificuldade", afirmou Silva, que já tem experiência em criar universos fictícios, como fez em A Indomada (1997), onde criou a cidade de Greenville, localizada no sertão pernambucano.

Parte da história de Três Graças seria ambientada na comunidade Portelinha, que também foi retratada em Duas Caras (2007). No entanto, com a mudança para São Paulo, o autor revelou que a comunidade não existirá mais. Em seu lugar, será criada uma nova comunidade fictícia, cujo nome ainda está em processo de definição. A trama, escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Zé Dassilva e Virgílio Silva, gira em torno de uma família formada por uma avó, uma mãe e uma neta, todas elas mães solteiras que engravidaram na adolescência.

A inspiração para a novela veio durante a pandemia, quando Aguinaldo visitou uma maternidade no Rio de Janeiro e ficou chocado ao ver muitas jovens grávidas. "A maioria não tinha 18 anos. Fiquei chocado. Pensei em um dia escrever sobre pessoas que engravidam muito cedo", revelou o autor. Essa experiência marcou o início do desenvolvimento da história, que aborda a realidade de mulheres que enfrentam a maternidade precoce e as dificuldades dessa fase da vida.

Silva também deixou claro que não escreve papéis especificamente para atores, apesar de ter preferência por alguns nomes com os quais já trabalhou. Ele ressaltou que a escolha do elenco depende de uma combinação entre autor, diretor e emissora, e deve ser feita de acordo com o perfil da trama. Três Graças promete trazer uma narrativa com uma linguagem popular e focada em questões sociais, com o intuito de provocar reflexões sobre a maternidade precoce e suas consequências.

