Como Olivia Rodrigo defende direito ao aborto e métodos contraceptivos nos shows

A cantora de pop rock Olivia Rodrigo vai se apresentar pela primeira vez em território brasileiro. A estrela da Geração Z desembarca em Curitiba (PR), nesta quarta (26/3), para show da turnê GUTS World Tour: Spilled, e repete a dose no palco principal do Lollapalooza, em São Paulo. Mas além da música, os posicionamentos de Olivia nas apresentações tornaram-se outro destaque do espetáculo: a cantora de 22 anos tornou-se conhecida pela atuação em defesa dos direitos das mulheres, justiça reprodutiva e direito ao aborto.

Em 2022, a artista se manifestou publicamente contra a anulação da Roe v. Wade – decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1973 que legalizava o aborto em todo o país. Em show da época, ela declarou: “Estou devastada e aterrorizada. Tantas mulheres e meninas vão morrer por causa disso”.

Em apresentação no Festival de Glastonbury, na Inglaterra, Olivia ainda dedicou a música Fuck You, de Lily Allen, aos juízes responsáveis pela decisão de anulação.

Dois anos após o episódio, Olivia distribuiu kits de saúde reprodutiva em shows nos EUA. O público recebeu um pacote com pílulas do dia seguinte, preservativos e folhetos informativos sobre aborto, estampados com um QR code para apoio financeiro ao Missouri Abortion Fund, organização que ajuda mulheres a abortar de forma segura e acessível.

Kit de saúde reprodutiva distribuído em show de Olivia Rodrigo

Em meio as mensagens do kit, estava escrito "Financiar o aborto? É uma boa ideia, certo?", uma referência a música bad idea right?. Entretanto, após repercussões, as distribuições das pílulas e preservativos nos shows foram interrompidas devido a classificação indicativa dos eventos. Olivia segue compartilhando broches e informações sobre os temas nas apresentações musicais.

Em paralelo a turnê GUTS, Olivia é autora do Found 4 Good, projeto global em defesa da “construção de um futuro equitativo e justo para mulheres e meninas, por meio do apoio direto a organizações sem fins lucrativos que defendem a educação feminina, apoiam os direitos reprodutivos e previnem a violência de gênero".

Através das vendas de ingressos dos shows da turnê, a cantora arrecadou mais de US$ 2 milhões que foram doados para 10 organizações sem fins lucrativos que combatem a violência de gênero. Quando as apresentações passaram pela Filipinas, país da família paterna de Olivia, ela ofertou todo o lucro para a Jhpiego, organização de apoio ao planejamento familiar e equidade de gênero.

De acordo com o site do Found 4 Good, uma parte da renda de todas as vendas de ingressos da turnê mundial do GUTS será destinada ao projeto. Isso inclui o show em Curitiba e a participação de Olivia no festival Lollapalooza, marcado para 28 de março em São Paulo.

Segundo relatório do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) divulgado pela ONU, a cada 20 segundos uma adolescente se torna mãe na América Latina e no Caribe. Em 15 países, o custo é de US$ 15,3 bilhões por ano. Em média, isso representa 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nessas nações. De acordo com a ONU, cerca de 1,6 milhão de meninas dão à luz todo ano, num custo total de US$ 15,3 bilhões; um investimento de US$ 1,8 bilhão em anticoncepcionais e educação sobre sexualidade integral ajudaria a reduzir a taxa média de fecundidade em 36% até 2026.

“Nossos corpos nunca deveriam estar nas mãos de políticos. Espero que possamos usar nossas vozes para proteger nosso direito e ter um aborto seguro”, declarou Olivia em 2022. A cantora foi eleita artista do ano pela revista Time no álbum de estreia, em 2021, e foi premiada em três categorias no Grammy 2022.