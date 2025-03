Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (25/3)

FOCO NO PROPÓSITO

Data estelar: Mercúrio e Plutão em sextil.

É importante escarafunchar na lata onde vão parar todos os assuntos que tememos enfrentar ao nosso respeito, porque cada um desses vai se convertendo numa dinâmica que transferimos aos nossos relacionamentos, a experimentando como se fosse coisa dos outros e não nossa.

Contudo, é importante também não nos determos por tempo demais nessa lata de assuntos podres, porque corremos o risco de nos enamorarmos das sombras e, assim, perdermos de vista nosso propósito de vida, o qual, com certeza, não é escarafunchar em lata alguma, mas transparecermos a glória da Vida de nossas vidas.

Infelizmente, enquanto houver rancor e acusações dominando nossos relacionamentos, perdemos o precioso tempo desta existência, que não é muito longo, e empurramos o imprescindível para as vindouras.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Tome as iniciativas necessárias sem se importar com as consequências, porque ainda que essas pareçam fora da hora, na verdade foram amadurecidas nas semanas anteriores, com o esforço mental e emocional.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Ainda não será possível você expressar com clareza tudo que pretende, mas isso não há de acontecer em detrimento de seus planos, porque se você aguentar a contenção, verá depois que nada melhor poderia ter acontecido.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Lidar com pessoas que não lhe são simpáticas não é o fim do mundo, sua alma pode ser a simpatia do momento e deixar todo mundo à vontade, e assim passar pela situação o mais rapidamente possível. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Projete seus sonhos à realidade objetiva, porque mesmo que esses sejam grandes demais para caber nela, o próprio movimento, mental e físico, acomodará de uma forma mais interessante tudo que já está acontecendo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



As reconsiderações que você precisa fazer são duras, porém, imprescindíveis, porque se cada pessoa envolvida no momento atual fizer alguma concessão, então tudo andará com dinamismo e fluidez. Do contrário...

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Se você acreditar em tudo que as pessoas dizem, então sua alma ficará desorientada. Se alguma fofoca tocar num nervo de sua alma, antes de acreditar completamente nessa informação, se dedique a fazer a devida investigação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



A reação inicial seria entrar em conflito aberto com essas pessoas que atrapalham seus planos, porém, não pareceria ser essa a melhor atitude para o momento atual. Deixe passar, você verá que tudo se resolve.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Quando as coisas se complicam, dá a sensação de que tudo vai dar errado. Porém, ao contrário disso, as complicações significam que você avançou o suficiente para que a Vida lhe apresente todas as pontas soltas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Para você efetivar seus anseios, nesta parte do caminho é necessário prestar mais atenção aos detalhes do que ao grande desenho com que sua alma se regozija a maior parte do tempo. Os detalhes são importantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Sempre haverá questões de rotina para atender, porém, nem sempre essas hão de ser prioridade, como é o caso da atualidade, em que seria melhor você desconsiderar a rotina para se dedicar a outros assuntos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



As boas ideias provocam momentos lindos de regozijo, mas que passam e deixam, depois, o gosto amargo na boca de ter perdido tempo e oportunidades. Selecione alguma boa ideia e comece a colocar em prática de imediato.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Se as coisas saem do rumo que você pretendia, é hora de fazer os necessários ajustes, não para que tudo volte ao estado anterior, mas para ir integrando os interesses diversos que se agregaram e complicaram tudo.