Pronto a pancadaria: sem sentir dor, Jack Quaid é o astro de Novocaine

Crítica // Novocaine: À prova de dor ★★★

Um thriller bastante inconsequente e movido à ação pura é a proposta da dupla Dan Berk e Robert Olsen para o fantasioso longa Novocaine: À prova de dor. Na insensível pele de Nathan Caine, um acomodado engravatado que sofre de síndrome bastante específica e peculiar capaz de o tornar imune a qualquer tipo e escala de dor, está Jack Quaid (o filho de Dennis Quaid e Meg Ryan), muito popular no momento pelo alcance de Acompanhante perfeita.

Escrito por Lars Jacobson (responsável por Herança maldita), o filme parece trazer um revival das tramas descabidas de heróis de ocasião, ao estilo de Kick-Ass (2010) e Zumbilândia (2009), e que investem no nervosismo de cruzar ação persistente com muito sangue e exagerada violência. Um convicto nerd, descrente da vida, o protagonista é capaz de gestos nobres (como o de salvar o viúvo Earl, feito por Lou Beatty Jr., da falência) ao mesmo tempo em que se afunda em videogames e na virtual companhia do único amigo Roscoe (o havaiano Jacob Batalon, popular na pele de Ned Leeds, na franquia de O Espetacular Homem-Aranha).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes de um grupo vestido de Papai Noel promover arrastão financeira na instituição em que Nathan trabalha, o rapaz tem a vida transformada pela inesperada interação com Sherry (Amber Midthunder). Ao tirar proveito da capacidade física, Nathan aposta na perseguição aos criminosos que não hesitam em sequestrar Sherry. Com um jeitão de uma fita de Tarantino, na fase de menor projeção, Novocaine traz inspiradas sequências de ação (como a da ambulância e a do interior de uma cozinha em fogo), mas não deixa de imprimir muito clichê na tentativa de emplacar diálogos espirituosos.