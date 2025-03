Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (26/3)

LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 7h14 até 16h32 HBr.

Nossa consciência pulsa e oscila entre a projeção ao mundo exterior, participando do jogo objetivo da civilização, e a projeção ao mundo interior da alma invisível, porém, não por isso menos real que o da civilização, mediante o qual se conecta a esse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo.

Nos períodos de Lua Vazia, por falta de objetivação, a consciência busca na abstração seu ponto de apoio, porém, quando esses períodos acontecem no meio da agenda produtiva, a coisa fica difícil de administrar, porque a civilização, desconectada do céu que lhe outorga sentido e significado, pretende fingir que tudo pode continuar funcionando bem, e como resultado, fica ao nosso critério individual administrar nosso trânsito pelo mundo, mas sem sermos do mundo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se as pessoas andam desorientadas, mas cheias de si, então aproveite a situação para tirar sarro delas, desde que, é claro, não as ofenda, e não há como garantir que isso não aconteça. Tudo em sua medida e harmonia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as pessoas andam como baratas tontas sem saber o que fazer, mas ficam hostis para que não se note a desorientação, então cabe a você tomar distância delas e não agregar peso ao que nem precisa de mais. Leveza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os grandes voos que a imaginação propõe oferecem experiências íntimas de regozijo, mas as fantasias também operam nessa frequência também, e não é hora, sequer, de tentar distinguir sonhos de fantasias. Apenas viva.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As sensações ficam estranhas e você não precisa interpretar nada negativo em torno delas, apenas as deixar passar sem as tomar para si como se a Vida estivesse mandando misteriosos sinais de perigos iminentes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Essa conexão que você tinha conseguido estabelecer com as pessoas que interessam nesta parte do caminho talvez pareça perdida hoje, mas isso não há de ser objeto de ansiedade, apenas um sinal para você diminuir a velocidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que parecia fácil fica difícil, isso há de ser interpretado como um sinal de que é melhor tomar distância e não tentar repetir o que em outros momentos teria dado certo, porque agora não haverá essa garantia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se estava tudo certo e de repente ficou tudo incerto, não há motivo de ansiedade por isso, a vida oscila de uma forma tão misteriosa que nossa humanidade não alcança a entender. Melhor não pretender controlar nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Manter a posse num dia como hoje requer um investimento maior de energia do que o habitual. Talvez seja melhor tomar distância e economizar vitalidade, mas se isso não for possível, então abaixe as expectativas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coisas que estavam fluindo bem não têm garantia, hoje, de continuar nesse ritmo, mas isso não há de ser objeto de preocupação para você, mas de oportunidade de observar tudo que acontece com muito bom humor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A melhor maneira de lidar com um dia como hoje é se despreocupar e aceitar com alegria e bom humor tudo que acontecer, sem se importar com que suas intenções e projetos sofram atrasos e percalços. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se tudo parecia certo e maravilhoso, também acontecem outros momentos em que ocorre o contrário, tudo incerto e horroroso. Suporte a oscilação de humor, porque ela não é sinal de nada grave nem de defeito de fábrica.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor descansar e se despreocupar, mesmo que haja situações que atazanem sua alma e, inclusive, por causa delas. A despreocupação não é inerte como a ansiedade, que simplesmente acontece. A despreocupação há de ser decidida.