L.J.Smith, autora da série "The vampire diaries", morre aos 66 anos

A autora da saga de livros que deu origem à série de televisão americana The vampire diaries, Lisa Jane Smith, em 8 de março. A notícia foi divulgada somente agora no site da escritora, que, segundo o comunicado, "morreu em paz" após "longa luta contra uma doença".

Conhecida principalmente pela série literária que originou a famosa produção audiovisual, a dona do pseudônimo L.J. Smith escreveu mais de 29 livros ao longo da carreira, principalmente dentro do gênero Young Adult — pelo qual foi autora best-seller do The New York Times. Além de The vampire diaries, ela era autora das trilogias The secret circle, Dark visions e The forbidden game; e dos livros Wildword, The night of the Solstice e Heart of valor.

"Os romances dela não apenas entretinham, mas ofereciam consolo e inspiração, tornando-a uma companheira querida para leitores ao redor do mundo", descreve a nota. "Lisa era uma alma gentil e amável, cujo brilho, criatividade, resiliência e empatia iluminavam as vidas de família, amigos e fãs. Ela será lembrada pelo espírito imaginativo, pelo papel pioneiro na ficção sobrenatural e pela generosidade, calor e coração, tanto dentro quanto fora das páginas."

Nascida na Flórida em 1958, L.J. Smith deixa, de acordo com o comunicado oficial, uma "devotada amiga de longa data", a irmã mais nova, sobrinhos e sobrinhos-netos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular