Miley Cyrus divulga trailer de seu novo álbum, "Something Beautiful"

A capa do novo álbum de Miley é obra do fotógrafo Glen Luchford - (crédito: Reprodução/Instagram/@mileycyrus)

Miley Cyrus divulgou, nesta terça-feira (25/3), o trailer oficial de seu novo álbum: Something Beautiful. O projeto está previsto para ser lançado em 30 de maio, pela Columbia Recordes.

O álbum será composto por 13 faixas originais, produzidas por Miley e o produtor musical canadense Shawn Everett.

Além do trailer, a cantora anunciou um filme visual de acompanhamento do álbum, previsto para junho.

"Se eu afastar qualquer pessoa que esteja entre nós, você me prometeria que eu sou o suficiente se eu te der todo o meu amor?", diz Miley no trailer.

Conforme divulgado nas redes sociais da artista, a capa é obra do fotógrafo Glen Luchford. Nas imagens, Miley aparece vestida "com alta costura de arquivo de Thierry Mugler de 1997, um aceno marcante à ousadia do álbum", diz a postagem.

Something Beautiful é o nono álbum de estúdio de Miley. A cantora é um dos grandes nomes da música da atualidade, sendo voz de hits como Flowers, Wreking ball, Party in the U.S.A e We can't stop. Em 2024, ganhou o primeiro Grammy por Flowers.