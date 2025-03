Galeria brasiliense é selecionada para 14ª Bienal do Mercosul

A Galeria José Maciel.Art foi escolhida como representante brasiliense para integrar o projeto Portas para a Arte, promovido pela Fundação Bienal do Mercosul, em sua segunda edição, na 14ª Bienal do Mercosul. A exposição Ecos da memória será inaugurada em 3 de abril na galeria do artista, localizada em Brasília, e visa transformar o evento em uma grande galeria a céu aberto com exposições realizadas em diversas galerias do país. O evento está marcado para 27 de março a 1º de julho, e na Galeria do brasiliense, a visita precisa ser agendada previamente.

A mostra Ecos da memória reúne uma seleção de obras de José Maciel, artista e fundador da galeria, que explora memórias pessoais e coletivas com o objetivo de conectar o passado e o presente por meio de sua arte. Com curadoria de Cláudio Pereira e Danielle Athayde, a exposição conta com obras inéditas criadas especialmente para o projeto. Além de pinturas, desenhos e peças com rochas arredondadas com aparência ovalada chamadas de seixos rolados, ajudam a refletir a profunda conexão do artista com sua trajetória e memórias.

Gaúcho mas residente em Brasília desde a década de 1960, advogado e artista plástico, José Maciel, tem uma trajetória marcada por um vínculo profundo com a arte. Começou a desenhar aos 12 anos e teve a oportunidade de conviver com grandes artistas que influenciaram seu olhar artístico, como Iberê Camargo, com quem estudou durante a adolescência. Caracterizada por uma expressividade única, suas obras visam conectar o pessoal ao universal. Em setembro de 2024, o artista inaugurou seu atelier-galeria em Brasília, em um espaço dedicado à sua criação, o artista lançou um site oficial para facilitar o acesso às suas obras e ampliar a presença no mercado da arte.





ECOS DA MEMÓRIA

De 3 de abril a 1º de julho, na Galeria JoséMaciel.Art - SHIS QI 05, Chácara 71, Lago Sul, com horário marcado pelo número (61) 99265-7678.