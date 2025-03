Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (27/3)

LUCIDEZ

Data estelar: Vênus reingressa em Peixes em conjunção com Netuno.

A lucidez é a virtude fundamental de toda percepção, porque se estivermos embotados, anestesiados ou obcecados com ideias fixas, é possível que o Arcanjo Miguel se apresente a nós com toda sua glória e mesmo assim não tenhamos sentidos disponíveis para perceber.

A lucidez, no entanto, como todas as virtudes, cobra seu preço, porque com ela nossos canais de percepção ficam abertos, e nas condições atuais da civilização, quanto mais percebemos, mais sofremos, porque em nosso íntimo sabemos que há algo muito errado em andamento, e ainda por cima, porque imaginamos que nosso sofrimento deva ser um assunto pessoal, acabamos utilizando drogas, álcool e vários outros produtos e serviços com o fim de anestesiar nossa percepção.

E sem lucidez, não percebemos a glória por trás da miséria aparente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Esses têm sido tempos desafiadores para sua alma, porque as circunstâncias impediram a ação. Porém, essas condições estão acabando, não de uma vez só, porém, em capítulos que definem os tempos vindouros. Aí sim!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essa sensação de que algo importante está para acontecer há de ser administrada com sabedoria, porque como na maior parte do tempo estamos envolvidos com preocupações, esse pressentimento pode ser mal interpretado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O regozijo da imaginação é inigualável, e é por isso mesmo que é tão difícil o abandonar para se dedicar a colocar as ideias em prática. Esse esforço não acontece automaticamente, você precisa decidir no íntimo do coração.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem tudo é maravilhoso, porém, o que importa é a disposição interior, é ela que faz a diferença, não importa o que estiver acontecendo. Aproveite este momento em que a disposição interior é muito boa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O melhor da vida pode passar despercebido enquanto a gente fica se envolvendo em preocupações e ansiedades. Agora, por exemplo, é hora de você acalmar seu coração, sem se importar com nada que estiver acontecendo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os sorrisos sedutores acariciam a alma, porém, há carícias que seria melhor evitar, porque chegam cheias de vieses e intenções ocultas. É hora de você não permitir que sua carência obnubile a lucidez necessária.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem tudo pode ser explicado e nem há necessidade de termos tantas explicações para tudo que acontece, inclusive porque enquanto nos esforçamos para encontrar explicações a vida continua acontecendo sem nós.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

A alma se regozija com o que acontece, porque parece que a Vida manda sinais de estar tudo bem, independentemente de que o cenário do mundo não pareça nada bem. O que importa é você manter viva essa sensação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Em muitos momentos parecemos ser empurrados a tomar decisões que, de fato, não são tão urgentes nem tampouco importantes, porém, as pessoas as fazem parecer assim como produto da ansiedade. Tome cuidado com a ansiedade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dentre todos os pensamentos que voam soltos em sua mente há alguns que mereceriam ser selecionados, valorizados, nutridos e amadurecidos até o momento de conseguirem se tornar realidades concretas. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A sorte grande não é ganhar na loteria, mas aceitar o que a Vida oferece de mão cheia, sem nos importarmos se gostamos do que acontece ou não, porque entendemos que a Vida sabe mais do que a gente, ou não?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A beleza está nos gestos e nas entrelinhas das palavras que você expressar, portanto, evite gastar muito tempo na frente do espelho, aproveite o que tiver disponível para ensaiar a postura íntima que resolve tudo.