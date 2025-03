Victor Sarro, Renato Albani e Júlio Cocielo apresentam o espetáculo S.A.C.

HNesta quarta-feira (26/3), às 21h, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe o espetáculo S.A.C., com Victor Sarro, Renato Albani e Júlio Cocielo, que promete uma noite repleta de risadas, improviso e comédia.

A apresentação combina os estilos de cada humorista para garantir uma experiência divertida, misturando observações do cotidiano, improvisação e abordagens únicas de humor.

Renato Albani se destaca por transformar situações do dia a dia em comédia. Júlio Cocielo, fenômeno nas redes sociais, contagia o público com seu ritmo acelerado e espontâneo, enquanto Victor Sarro, com vasta experiência na televisão e no teatro, aposta em um humor sarcástico e afiado.

O espetáculo traz momentos de interação, observações bem-humoradas sobre a vida cotidiana e uma boa dose de improvisação. A sintonia entre os três no palco é um dos grandes trunfos de S.A.C..

Serviço

S.A.C. – com Victor Sarro, Renato Albani e Júlio Cocielo

26 de março de 2025, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, ingressos disponíveis no site Ingresso Digital, a partir de R$80.