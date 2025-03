Ator de The White Lotus compartilha detalhes sobre cena de sexo polêmica

Reprodução/Max Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan Ratliff (Sam Nivola) em The White Lotus

Sam Nivola, intérprete de Lochlan Ratliff na terceira temporada de The White Lotus, revelou detalhes sobre a cena polêmica envolvendo seu personagem e o irmão Saxon (Patrick Schwarzenegger). No quinto episódio, após uma festa da Lua Cheia, Lochlan e Saxon protagonizam um beijo, que gerou grande repercussão nas redes sociais. Mais tarde, o capítulo de 24 de março trouxe flashbacks da noite, aprofundando a intimidade entre os irmãos e a personagem Chloe (Charlotte Le Bon).

Em entrevista à Variety, Nivola explicou que a relação entre Lochlan e Saxon não é movida por atração sexual. "Acho que é mais uma questão de insegurança. Lochlan admira muito o irmão, mas não de forma física", disse. O ator detalhou a cena em que Lochlan observa o irmão enquanto se masturba, afirmando que, em vez de uma atração sexual, o personagem o vê como uma referência. "É como se ele o estivesse estudando, tentando entender como se conectar", afirmou.

Sobre a cena no barco, Nivola explicou que Lochlan tenta se aproximar de Saxon, que vive para ganhar dinheiro e fazer sexo. "A cena é a tentativa, equivocada, de Lochlan se conectar, de uma forma errada, com o irmão. Ele quer se conectar com Saxon nesse universo, mas claramente comete um erro", disse.

Nivola admitiu que as gravações das cenas íntimas foram desafiadoras. "Estava nervoso. Sou uma pessoa ansiosa e, quando é um grande trabalho como este, fico ainda mais nervoso", contou. Além disso, o ator revelou que as filmagens no barco, combinadas com seu mal-estar no mar, intensificaram o estresse. "Mas, no fim, a cena foi bem conduzida. O Mike White [showrunner] nos deu muita segurança, e eu confiava bastante no Patrick e na Charlotte", disse.

Cena de sexo polêmica

O ator também comentou sobre a estranheza de atuar ao lado de Patrick, seu amigo pessoal. "Foi estranho beijar o Patrick, ele é um grande amigo meu. E eu sou hetero, ele também. Foi uma situação desconfortável, já que, em um cenário mais normal, seria mais fácil com a Charlotte, por ser alguém que eu acabei de conhecer", revelou. Nivola destacou a confiança mútua entre os atores, o que ajudou a criar uma dinâmica que funcionou bem nas cenas desafiadoras.

Nas redes sociais, alguns fãs da série descreverem a cena como "aterrorizante" e "perturbadora". "Por favor, que não haja mais incesto, por favor, já estou farto de The White Lotus", escreveu um usuário do X. "Os irmãos incestuosos estão começando a me estressar muito, meu Deus", acrescentou outro.