Luana Piovani se revolta com ‘brincadeira’ feita por amigo de Scooby com o filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Um vídeo gravado em 2022 voltou a ganhar destaque nas redes sociais, gerando indignação e polêmica. Nas imagens, João Ricardo Mendes, empresário e amigo próximo de Pedro Scooby, aparece segurando um lança-chamas recreativo e correndo atrás de Dom, filho do surfista com Luana Piovani. O registro causou grande repercussão, especialmente após os comentários críticos da atriz.

A gravação, que havia sido publicada no Facebook de João Ricardo, foi retirada do ar ainda na segunda-feira (24), depois de receber uma enxurrada de críticas. Diante da situação envolvendo seu filho, Luana Piovani se manifestou de forma contundente. "Estou estarrecida, tremendo. Nem todo homem, mas sempre um homem. Vídeo antigo, mas estará atravessado no meu peito e memória para sempre", declarou a artista em entrevista ao Splash, expressando sua revolta.

No vídeo, Dom, atualmente com 12 anos, aparece usando uma máscara de Stormtrooper, personagem icônico de Star Wars, enquanto João Ricardo corre atrás dele, disparando o lança-chamas algumas vezes. O dispositivo pertence à Boring Company, empresa do bilionário Elon Musk, e tem sido alvo de debates nos Estados Unidos sobre sua regulamentação. Em alguns estados americanos, como Maryland, seu uso é totalmente proibido, enquanto na Califórnia, há restrições para modelos que produzem chamas superiores a três metros.

Ao ser questionado sobre o episódio, João Ricardo reconheceu que sua visão sobre a situação mudou ao longo do tempo. "Postei na época e ninguém falou nada, mas, olhando hoje, é uma brincadeira que não permitiria mais", admitiu em entrevista ao UOL. O caso segue gerando debates sobre limites em brincadeiras envolvendo crianças e segurança.