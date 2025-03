Instagram Andressa Urach exige exame de IST para ficantes: 'Se quer, tem que fazer'

Andressa Urach não abre mão de critérios rígidos quando se trata de seus pretendentes. A ex-participante de A Fazenda revelou que exige exames de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) antes mesmo do primeiro encontro. Para ela, essa medida é essencial para garantir sua segurança e saúde, independentemente de já ter conhecido a pessoa pessoalmente. "Mesmo sem ter visto ele pessoalmente, mesmo sem saber se teria atração física nele ou não, eu já avisei e deixei claro [que ele teria que fazer exames]", afirmou.

Essa exigência se aplicou recentemente a um admirador que há anos demonstrava interesse em conhecê-la. Desde 2021, o fã tentava se aproximar da influenciadora e, ao finalmente conseguir uma chance, precisou cumprir os requisitos impostos por Urach. Em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes da situação e destacou que não abre exceções quando o assunto é prevenção. "Se a pessoa tem intenção de ficar comigo, eu já deixo claro que tem que fazer todos os exames", explicou.

Entre os testes solicitados por Andressa, estão aqueles para detectar HIV, sífilis, gonorreia, hepatite B, hepatite C e clamídia. Para a ex-modelo, essas precauções são indispensáveis, uma vez que algumas dessas doenças podem ser transmitidas até mesmo pelo sexo oral. "Peço todos os exames de IST para provar que não tem nada, porque até no sexo oral isso passa", alertou, evidenciando a seriedade com que trata a questão.

O que surpreendeu a influenciadora foi o fato de seu pretendente já ter realizado exames antes mesmo de sua solicitação, demonstrando ser uma pessoa preocupada com a saúde. "Ele já tinha feito exames, então é um cara que se cuida. Tem homem que nunca fez um exame na vida", ressaltou Urach, enfatizando a importância de um comportamento responsável em relacionamentos.