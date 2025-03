Galerias brasilienses fazem debates sobre arte neste fim de semana

Neste fim de semana, duas galerias de Brasília recebem rodas de conversa sobre o universo das artes visuais. As galerias Vitrine da Caixa Cultural e deCurators promovem diálogos entre curadores e artistas. Na deCurators, neste sábado (29/3), a artista plástica Karina Dias vai explorar o conceito de hospitalidade na arte contemporânea em relação à exposição Abrigo estranho, cupim na mala, também na mesma galeria.

Também no sábado (29/3), a Caixa Cultural recebe um debate com colecionadores e a curadora responsável pela exposição História(s) da arte brasileira. Intitulada Conversa: Colecionadores + Curadora, a discussão será mediada pelo jornalista Sergio Leo, que se reunirá com a curadora Renata Azambuja e os colecionadores Onice Moraes e José Rosildete, proprietários das obras que integram a exposição História(s) da Arte Brasileira. A fala do curador abordará a função do colecionador no mercado de arte e sua importância na preservação das obras, além de aprofundar-se no acervo de Onice e José, que também estão à frente da Referência Galeria de Arte. “Pretendo discutir a montagem da coleção, que hoje é um documento significativo da cena artística em Brasília, e a relevância dos conselheiros que participaram desse processo”, afirma José Rosildete.







A exposição História(s) da Arte Brasileira traz uma seleção de obras do acervo privado dos colecionadores, formado ao longo de 30 anos de interações com artistas, curadores e instituições. Sob a curadoria de Renata Azambuja e Emerson Dionísio Oliveira, a mostra reúne criações de 65 artistas contemporâneos brasileiros ativos desde os anos 1960, abordando questões sociais e artísticas por meio de uma variedade de suportes e linguagens inovadoras.

Paralelamente, o projeto hospitalidade da galeria deCurators contará com a presença da artista Karina Dias, que refletirá sobre o conceito de hospitalidade e suas implicações em temas como viagens, residências e colaboração. “Quero debater sobre os conceitos de chegada e partida, o que significa ser estrangeiro. Sempre viemos de longe, e isso intitula minha fala”, diz a artista, acrescentando que o lar de um trabalhador da arte é onde se encontra seu trabalho.





Serviço:

Conversa |Colecionadores + Curadora e lançamento do catálogo da mostra “História(s) da arte brasileira | multiplicidade da coleção Moraes e Oliveira”

Mediação | Sérgio Leo

Sábado (29/03), a partir das 17h

Galeria Vitrine CAIXA Cultural Brasília - Lotes 3/4, SBS Q. 4 - Asa Sul, Brasília

Entrada Gratuita

"Abrigo Estranho, Cupim na Mala" recebe Karina Dias

Sábado (29/03)



deCurators, espaço de microcuradorias - SCLN 412 Bloco C Loja 12 (térreo)