Viih Tube e Eliezer exibem shape em selfie com os filhos: ‘Agradecendo a Deus’

Viih Tube começou o dia em clima de gratidão ao reunir a família para um registro especial. A influenciadora de 24 anos compartilhou uma selfie ao lado do marido, Eliezer, de 35, e dos filhos, Lua, de 1 ano, e Ravi, de 4 meses. Na imagem publicada nos Stories do Instagram, Viih aparece sorridente com um conjunto fitness, segurando o caçula no colo. O pequeno, aliás, roubou a cena vestindo um body do Corinthians, enquanto Lua, radiante, esticava os bracinhos em direção ao pai. "Ela chamou o papai pra foto", comentou a ex-BBB, registrando o carinho entre a filha e Eliezer.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além do momento em família, Viih celebrou a manhã com uma mensagem especial. "Bom dia já agradecendo a Deus por isso aqui", escreveu, valorizando a companhia dos filhos e do marido. A foto também destacou o físico do ex-BBB, que posou sem camisa. Nos últimos meses, Eliezer tem se dedicado à rotina fitness, assim como Viih, que recentemente revelou ter perdido 10 kg. A influenciadora também compartilhou um clique do pequeno Ravi esbanjando sorrisos, encantando os seguidores com a fofura do bebê.

Leia também: Como Olivia Rodrigo defende direito ao aborto e métodos contraceptivos nos shows

Apesar dos momentos felizes, Viih não escondeu a frustração por não conseguir acompanhar a rotina dos filhos em todos os momentos. "Eu trabalhando o dia todo hoje, a mãe sentindo culpada de na segunda aulinha de ballet dela já não ter ido, mas faz parte, nem sempre vamos dar conta de tudo, né?", desabafou. A influenciadora refletiu sobre os desafios da maternidade e a necessidade de equilibrar a vida profissional com o tempo dedicado às crianças.

A pequena Lua, que está prestes a completar 2 anos, teve sua primeira aula de ballet no dia 19 de março. Encantada com a nova atividade, a menina surgiu em um álbum de fotos publicado no Instagram, vestindo um uniforme especial e sapatilhas. A empolgação da primogênita chamou a atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios.