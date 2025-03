Duda Nagle fala do treinamento para encarar o campeão Popó no ringue

A sexta edição do Fight Music Show, em 17 de maio, em São Paulo, vai contar mais uma vez com Acelino Popó na luta principal. Desta vez, ele vai enfrentar o ator Duda Nagle no combate mais aguardado da noite. O Correio conversou com o artista, que treina boxe há alguns anos, mas terá sua primeira experiência em uma luta — ainda que, na ficção, tenha interpretado um pugilista em A dona do pedaço, que foi ao ar em 2019 na Globo, e ter feito a série Rio Heroes, da Fox.

"A gente já tinha conversado duas vezes antes para casar uma luta interessante para o evento e para mim. A gente chegou a mandar mensagem para alguns atores que tinham um perfil parecido com o meu no boxe e mesmo tipo físico, categoria de peso, enfim. E acabou não dando certo. E aí o Mamá Brito veio com essa ideia de eu enfrentar o Popó. E aí eu falei: Cara, estou dentro. É óbvio que, no começo, eu fiquei mega empolgado e aceitei de bate pronto, mas depois eu fiquei pensando: Tá, e aí? Como é que eu vou me preparar para chegar num nível ali de ter uma luta de verdade com o maior campeão da história? Então, montei um time de treinadores excelente. Estou treinando como nunca. Nunca treinei tanto, nunca me dediquei tanto a um projeto que tem realmente ali a luta. É uma luta de verdade na frente de todo mundo, e bem no dia do meu aniversário", contou ao Correio o ator, que completará 42 anos no dia do embate com o tetracampeão mundial de boxe.

Popó vem sendo a estrela do FMS e, nesses moldes, já enfrentou outras celebridades, como Kleber Bambam e Whindersson Nunes, mas nenhum o derrotou. Mas isso não assusta Duda.

"Na verdade, no começo, eu nem pensei em vencer. Para mim, a grande vitória já é subir no ringue e fazer uma luta de verdade, trocar golpe de verdade com o Popó, que eu cresci assistindo as lutas e admirando o trabalho dele ali, torcendo por ele, torcendo pelo Brasil. E a minha maior preocupação é fazer a minha parte. Eu sei que eu estou contra todas as probabilidades. Mas eu sou mais jovem, eu tenho um preparo físico muito bom e tenho bastante coragem, tanto que eu estou aceitando esse convite", esclarece Duda.

Estratégia

Duda Nagle tem familiaridade com as artes marciais, em especial boxe e muay thai, mas não estava treinando tanto. "O que eu posso garantir é que eu estou me preparando da melhor forma possível, me dedicando ao máximo em todos os treinos, em toda a parte da recuperação, porque é muito importante recuperar também, não é só treinar, não é só bater, é recuperar, é dormir, é fortalecer, ganhar o gás. Estou bolando aqui uma estratégia, com todas as minhas limitações e buscando acessar as limitações dele também. Então, eu não posso garantir que eu vou vencer, mas eu vou garantir que eu estarei lá com força total e batendo de frente. Eu quero testar a minha potência, do que eu sou capaz. Isso eu vou garantir que eu vou fazer."

O ator tem uma cirurgia pré-agendada para 19 de maio, dois dias após o duelo com Popó. Com o alto risco de quebrar o nariz, ele quer aproveitar para operar e acabar com as crises de sinusite. Fora isso, a rotina de treino de Duda Nagle está sendo intensa. Ela está treinando duas horas por dia, de segunda a sábado, e também faz um trabalho físico intenso.

"Estou me esforçando ao máximo para estar pronto para a luta. O descanso e a recuperação também são fundamentais. Estou dormindo bem cedo e me esforçando para não perder peso demais. Estou comendo bem e me hidratando adequadamente. A luta vai ser transmitida no canal Combate e talvez também na TV Globo. Estou ansioso para ver como tudo vai acontecer e para dar o meu melhor na luta", completa o ator, que segue com sua rotina profissional. "Eu tenho essa essa cabeça meio generalista, de atuar em várias frentes e fazer um pouco de tudo. Agora, eu estou dando essa entrevista, por exemplo, no cantinho de um evento que eu vou apresentar agora sobre negócios, sobre escalabilidade de negócios. Eu vou entregar prêmios para empresários de sucesso e falar de negócios no palco para eles", conta ele, que também está se preparando para viver Jesus na Paixão de Cristo, em Floriano, no Piauí.

Duda também comanda, desde 2024, o podcast Os Nagle, ao lado da mãe, Leda Nagle, onde eles entrevistam pessoas sobre saúde, bem-estar, educação, empreendedorismo e todo o tipo de assunto, sempre dando a visão de cada geração. Em paralelo, ele segue com o canal que leva seu nome na mesma plataforma. "Só que além disso tudo, tem a paternidade. Agora, neste exato momento, a mãe da minha filha está viajando de lua de mel, então a Zoé vai ficar comigo 10, 11 dias no total", finaliza ele, referindo-se a filha, fruto do casamento com a apresentadora Sabrina Sato.

Com mais de duas décadas de carreira artística, Duda Nagle fez sua estreia como ator na novela Agora é que são elas, em 2003. Depois, vieram trabalhos em América (2005), Páginas da vida (2006), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2012) e em três diferentes temporadas de Malhação, na Globo. Mas foi em 2017 que o carioca fez seu papel de maior repercussão, o protagonista da novela infanto-juvenil Cúmplices de um resgate, no SBT, que hoje faz parte do catálogo da Netflix. Seu último trabalho nos folhetins foi na série Reis, da Record, onde deu vida a Jotã, um comandante do exército israelita.

O evento acontecerá na Arena Vibra São Paulo, na capital paulista, e os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 8.400 (+ taxas).