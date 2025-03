Whindersson Nunes retorna às redes sociais após período internado

O humorista Whindersson Nunes voltou às redes sociais após mais de um mês afastado da internet. Ele recebeu alta, na quinta-feira (27/3), da clínica psiquiatra em que estava internado desde fevereiro deste ano. No Instagram, comemora a "liberdade", com a publicação de foto no feed e vídeo nos stories.

“Lili cantou”, escreveu o artista na legenda da imagem, em que aparece estrangulando o próprio reflexo. No outro registro, toca um instrumento para uma cachorrinha de estimação.

Leia também: Como será a sonoridade do próximo álbum de Anitta

Os pais de Whindersson também comemoraram o retorno do filho na rede social de fotos nesta sexta (28/3). “Bem-vindo à sua rotina”, compartilhou o pai. “Que essa nova fase de sua vida seja diferente de tudo. Que seja repleta de coisas boas. Só coisas boas. Conte sempre comigo. Tem horas que meus conselhos doem, mas meu coração sangra quando tenho que ser duro com você. Te amo, moleque!”

A mãe, por sua vez, parabenizou o humorista e afirmou que “ele chegou com força total”: “Bem-vindo de volta para nos alegrar e fazer nossas vidas mais felizes”.

Durante o tempo em que Whindersson esteve internado, os dois compartilhavam constantemente fotos com ele, manifestando um bom retorno ao filho. “O que estou pedindo (para Deus) agora é a sua cura”, diz uma publicação do pai de 22 de fevereiro. “Que Ele tire de você e manda para mim todas as angústias e dores, já tenho 58 anos e você é muito jovem, tem toda a vida pela frente.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entenda o que aconteceu com Whindersson Nunes

Há pouco mais de um mês, em 20 de fevereiro, Whindersson Nunes se internou, “por decisão própria e com o devido acompanhamento médico” — de acordo com nota divulgada à época pela empresa que gerencia a carreira dele —, em uma clínica psiquiátrica para buscar tratamento para saúde mental e bem-estar.

“Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde”, informou o comunicado. “Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento”.