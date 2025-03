"Vale Tudo": saiba o que o público está falando sobre o remake

A estreia da nova versão de Vale Tudo causou entusiasmo entre os brasileiros. Nas redes sociais, os internautas não perderam tempo para comentar sobre a novela, que vai ao ar a partir de segunda-feira (31/3).

Um dos pontos mais comentados é a escolha de Debora Bloch para o papel de Odete Roitman. Na versão de 1988, a personagem havia sido interpretada por Beatriz Segall.



Alguns internautas não aprovaram a decisão, enquanto outros enalteceram a atriz. "Dizer que a fucking Debora Bloch não está bem é até falta de respeito com a história dela. Aliás, a caracterização de velha rica old money está perfeita", escreveu um espectador no X (antigo Twitter).

Apesar da novela ainda não ter ido ao ar, a atuação de Bella Campos como Maria de Fátima também foi criticada. "A escolha da Débora Bloch como Odete Roitman foi tão errada quanto Bella Campos como Maria de Fátima… a interpretação não é natural, parece que ela está lendo o texto, sem falar nesse enquadramento parecendo novela mexicana", declarou outro usuário da plataforma.

Há quem também sugeriu que a atriz Cássia Kis deveria ter sido escalada no lugar de Bloch. "Não duvido do talento da Débora Bloch, mas adoraria ver a Cássia Kis de Odete Roitman."

Abertura

A abertura da novela também esteve entre os assuntos mais comentados sobre a nova versão de Vale Tudo. Diversos internautas elogiaram a iniciativa de representar a cultura brasileira de maneiras diferentes, englobando todas as comunidades.

A vinheta também faz uma homenagem para a cantora Gal Costa, uma das principais vozes da música brasileira, que morreu em 2022. "Mostrou o carnaval, o agro, o cachorro caramelo, a desigualdade social, a queimada na Amazônia, o futebol, as religiões, a corrupção e várias misturas de raças. E, pra encerrar, colocaram a Gal Costa na abertura", elogiou um internauta.

Confira abaixo a crítica do público:

