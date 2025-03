Preta Gil canta e se emociona em 1ª aparição na TV após alta hospitalar

Durante todo o programa, Preta recebeu o carinho do público e em diversos momentos se emocionou no palco - (crédito: Reprodução/Site oficial/TV Globo)

Pela primeira vez após a alta hospitalar em meio a uma batalha contra o câncer, Preta Gil retornou a televisão. A artista foi convidada neste domingo (30/3) para o programa Domingão com Huck e interpretou a música Brasil, trilha de abertura da novela Vale Tudo que foi imortalizada por Gal Costa, madrinha de Preta.

Após uma internação em meio a um tratamento contra o câncer, Preta comentou sobre o estado de saúde no programa: "Só Deus sabe, e meus amigos íntimos, o que tem por baixo dessa roupa e por dentro dessa alma".

Em janeiro de 2023, Preta anunciou o diagnóstico de câncer de intestino. Desde então, enfrentou duas cirurgias longas. No fim daquele ano, a artista comemorou que estava curada da doença durante participação no Encontro com Patrícia Poeta. Entretanto, Preta revelou em agosto de 2024 que o câncer havia voltado e o tratamento tinha sido retomado.

Neste ano, no dia 8 de março, Preta tinha sido internada em um hospital particular de Salvador para monitoramento e cuidados médicos após um quadro de infecção urinária.

Carinho e emoção no palco

Durante todo o programa, Preta recebeu o carinho do público e em diversos momentos se emocionou no palco. "Não tem quimioterapia, radioterapia, cirurgia mais forte do que isso: amor, respeito, carinho", celebrou.

A artista também ponderou sobre os próximos passos da luta contra o câncer que enfrenta. "Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada", detalhou.