Pedro Novaes rebate acusação de "esconder" namoro com jornalista

Pedro Novaes, que está no ar em Garota do Momento, e está fazendo o maior sucesso na pele de Beto, o protagonista da novela das seis da Globo, abriu o coração sobre a vida pessoal.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o ator detalhou o envolvimento amoroso com a jornalista Eduarda Vilar, com quem está junto desde 2021. Ele, inclusive, entregou como lida com a torcida do público com o fato de formar par romântico com Duda Santos na ficção, para a vida real.

"Jeito de viver"

"Querendo ou não, sempre fui uma pessoa pública, até mesmo por conta da minha família. Não escondo meu namoro e não tenho essa intenção. É só nosso jeito de viver a vida. Estamos juntos há quatro anos e a gente se entende muito bem e se ama muito", explicou Pedro Novaes. O artista, por sua vez, destacou que, apesar da correria das gravações, ele busca valorizar o tempo com a amada.

"Com a novela, claro que a exposição aumenta, o tempo para estar junto fica mais curto, mas ela me ajuda muito nesse processo. Somos muito parceiros e conversamos muito sobre tudo. A Duda é jornalista e o Beto também, então ela também me ensinou muita coisa para interpretar esse papel", detalhou o filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes.