Ator Othon Bastos, de 91 anos, passa mal durante apresentação de teatro

O ator Othon Bastos, 91 anos, passou mal durante a apresentação do monólogo Não Me Entrego, Não!, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, na noite deste domingo (30/3). O artista teve que deixar o palco e não retornou mais para a apresentação.

A equipe de Othon disse que ele teve uma queda de pressão e já está medicado e em observação. O monólogo apresentado pelo ator celebra os 70 anos de carreira dele e os 91 anos de idade.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Não Me Entrego, Não (@othonbastosnoteatro)

A produção do espetáculo informou que há duas possibilidades para o estorno do valor dos ingressos: os bilhetes adquiridos nas bilheterias do Sesc podem ser devolvidos em qualquer bilheteria das unidades Sesc pelo período de 30 dias, já os ingressos comprados pelo portal ou app serão estornados automaticamente. A devolução pode demorar de uma a três faturas a depender da administradora do cartão.

A partir dos anos 1960, Othon atuou em diversos filmes importantes para o cinema brasileiro, a exemplo de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular