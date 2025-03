Diretor brasileiro é destaque na 49ª La Résidence do Festival de Cannes

Formado pela Academia Internacional de Cinema e pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Rodrigo Ribeyro conquistou posto de relevância para o desenvolvimento do primeiro longa-metragem dele: estará entre os seis futuros residentes de Paris, para um importante braço do 78º Festival de Cannes, que estimula produções audiovisuais, a ser realizado em meados de maio. Ele terá, com o projeto destacado para a La Résidence du Festival, respaldo para desenvolvimento da produção, a partir de encontros com profissionais gabaritados e assistência no aperfeiçoamento do roteiro da fita. Ribeyro se une ao grupo formado por: Flóra Anna Buda (Hungria), Andrea Gatopoulos (Itália), Xiwen Cong (China), Simon Maria Kubiena (Áustria) e Constance Tsang (Estados Unidos).

A oportunidade se projeta em intensa satisfação: "É uma alegria fazer parte da La Résidence. Estou grato pelo apoio contínuo de Cannes, que desempenhou um papel importante na minha carreira desde os primeiros passos", observou, em material de divulgação do Festival de Cannes. No Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na edição de 2021, Rodrigo foi vencedor do quesito melhor fotografia, pelo curta Cantareira.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Há quatro anos, o brasileiro Ribeyro foi um dos vencedores da competitiva reservada a estudantes, a Cinéfoundation, justo por Cantareira. Responsável pelos roteiro, direção, montagem e desenho de som do curta, Rodrigo Ribeyro estava em grupo com 17 finalistas.