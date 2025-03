Academia enaltece Oscar para o Brasil com imagens de Walter Salles

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 02: Walter Salles, winner of the Best International Feature Film for ?I'm Still Here?, poses in the press room during the 97th Annual Oscars at Ovation Hollywood on March 02, 2025 in Hollywood, California. Mike Coppola/Getty Images/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Getty Images via AFP)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, publicou, nas redes sociais, um vídeo do diretor Walter Salles. Na publicação, a Academia escreveu: "Estamos aqui para Ainda estou aqui (Brasil) que levou para casa o Oscar de Melhor Longa Internacional!".

Em outro post, a Academia compartilhou uma foto de Salles com a estatueta nas mãos. A legenda da publicação dizia: “O Brasil levou para casa Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui com Walter Salles exibindo um sorriso na 97ª edição do Oscar".

???????? Brazil takes home Best International Feature Film for I'M STILL HERE with Walter Salles flashing a smile at the 97th #Oscars.



March 3, 2025

No domingo, o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Salles, conquistou, de forma inédita, o Oscar na categoria Melhor Filme Internacional. O filme também concorria nas categorias: Melhor Filme e Melhor Atriz, no entanto, não venceu. Com campanha excepcional, o longa brasileiro somou mais de trinta prêmios, nacionais e internacionais, no decorrer na temporada.



















































Durante o discurso de vitória, o diretor dedicou o prêmio à Eunice Paiva e para as atrizes que a interpretaram no filme, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. "Em nome do cinema brasileiro, é uma honra tão grande receber isso de um grupo tão extraordinário", afirmou Salles.

Ainda estou aqui conta a história de Eunice Paiva que precisa seguir e cuidar de sua família após o sumiço do marido, Rubens Paiva. A trama é baseada no livro de mesmo nome do autor Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice.