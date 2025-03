Distribuidoras de bebidas têm horário limitado para abrir e fechar as portas no DF

A partir desta segunda-feira (31/3), as distribuidoras de bebidas do Distrito Federal só poderão funcionar entre 6h e meia-noite. A restrição do horário de abertura de fechamento desses comércios foi publicada na edição do Diário Oficial de hoje.

A decisão foi tomada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP). O motivo é a violência em áreas próximas a esses estabelecimentos. De acordo com um balanço da pasta, até fevereiro de 2025, 24% dos homicídios de todo o DF, consumados e tentados, ocorreram nesses locais. Em todo o ano passado, o percentual ficou na casa dos 20%.

Além disso, o levantamento da SSP apontou que, em 2024, 33% dos homicídios consumados que ocorreram em distribuidoras foram entre meia-noite e 6h, número que saltou para 60%, neste ano.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, havia antecipado a medida em entrevista ao CB.Poder de 16 de março. Na ocasião, ele explicou que as distribuidoras de bebidas não podem se confundir com um bar. "Por serem classificadas como um ambiente sem risco, conseguem o alvará que libera o funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana. Só que algumas delas colocam mesas, e o local acaba se tornando um bar", observou. "Além disso, há o som alto, que incomoda a população. São muitos casos", acrescentou durante o programa.