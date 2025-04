Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (1/4)

UM QUARTO DO ANO

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Uma quarta parte do ano gregoriano de 2025 foi encerrada e nunca mais voltará, e cabe fazer a reflexão de se estamos cumprindo o que prometemos a nós mesmos na alegria do réveillon, ou se a esta altura do ano já jogamos a toalha e nos abandonamos à inércia de viver empurrados pelos acontecimentos, em vez de motivados pelos nossos anseios.

Assim são as coisas para nós, humanos, se não utilizarmos nossa vontade para nos abrir passagem e construir nossos destinos por obra e graça dos sonhos e das memórias que administramos, inadvertidamente somos engolidos pela inércia e nos tornamos produto do que nos acontece, sendo manipulados pelas circunstâncias, sejam essas pessoais ou da história do mundo, e essa condição nos tira a dignidade que nos distanciaria da brutalidade e aproximaria da divindade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto houver respeito e apego à ordem, tudo procederá maravilhosamente. Porém, se houver atropelamento e precipitação, o que poderia ser bom acabará revertendo o contrário. É preciso respeitar a ordem.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Assustar-se com o que acontece é natural, porém, paralisar os movimentos como resultado do susto, aí não há nada de natural. Procure entender que o medo não é necessariamente um sinal de que algo errado acontece.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fale um pouco de seus planos com algumas pessoas, enquanto com certas outras fale você outra parte diferente de seus planos, porque com ninguém você deve abrir o jogo completamente, só você deve saber de tudo.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Esse entusiasmo que você experimenta ao pensar o que você pensa seria ainda mais acentuado fazendo um pequeno esforço para tornar essas ideias concretas, porque assim se multiplicaria por todas as pessoas que percebem.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seus planos mirabolantes hão de continuar em segredo, ou compartilhados apenas com pessoas sabidamente confiáveis, as quais são poucas, porque nos tempos atuais a confiança é moeda rara nos relacionamentos.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Na mesma medida em que você entregar tudo que prometer, as pessoas com que você fecha acordos neste momento farão o mesmo também e, como resultado, todos se beneficiarão e produzirão acontecimentos auspiciosos.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure lidar com tudo que acontecer com a maior serenidade possível, ciente de que nesta parte do caminho se apresentam todas as complicações possíveis e por haver, de modo a sua alma se tornar consciente delas.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça todos os contatos necessários com as pessoas que serviriam aos seus intuitos, tendo em mente que provavelmente elas estejam ocupadas com outros assuntos, porém, assim mesmo faça contato com elas.







SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vontade de dar fim ao que perturba há de ser dominada para não mandar ao inferno assuntos e pessoas que ainda seria necessário preservar ao seu lado. Sua alma precisa agir com discernimento e imparcialidade.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os bons relacionamentos não são necessariamente tidos como importantes de imediato, porque fazem parte da vida cotidiana e nela os valores são diluídos nos hábitos que se repetem. Porém, há um tesouro escondido aí.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em geral, a janela de oportunidade que a vida apresenta é bastante curta, e precisa ser aproveitada enquanto acontece. Porém, isso não há de se tornar alimento para a ansiedade, que sempre estraga tudo. Isso não.







PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure não diminuir o impacto de seus movimentos, considerando antecipadamente que sejam pequenos demais, comparados com suas pretensões. Neste momento, o que importa é fazer algo produtivo, mesmo que pequeno.