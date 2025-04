Instagram Andressa Urach fala sobre crime envolvendo Cristiano Ronaldo: 'Tinha prova'

Andressa Urach voltou a gerar controvérsia no último final de semana ao relembrar um suposto envolvimento com Cristiano Ronaldo. A modelo e produtora de conteúdo adulto afirmou que o jogador português não pagou pelo serviço prestado, reacendendo um assunto polêmico em suas redes sociais.

Segundo Andressa, ela possuía provas que poderiam comprovar o encontro com o atleta, incluindo registros de mensagens e o número de telefone dele. "Eu tinha provas, fui a um advogado em Madrid [na Espanha] para bater de frente com ele. Tu acha que eu não tinha provas? Sem prova não há crime", declarou, sugerindo que chegou a considerar medidas legais sobre o caso.

A ex-Miss Bumbum também deu detalhes sobre a situação e sua frustração com a postura de Cristiano Ronaldo. "Foi uma história fod*, eu tinha provas, prints, o número dele. Se tu deu a tua palavra para mim, tem que cumprir. Eu cobrava, ia dar de graça?", afirmou, indicando que havia um acordo prévio entre os dois que, segundo ela, não foi cumprido pelo jogador.

Ainda durante seu relato, Andressa reforçou que sua profissão e o status do jogador não alteram sua visão sobre respeito e compromisso. "Me respeita. Posso ter sido put*, mas me dou ao respeito. Não me importa se tu é o fod*, cumpre tua palavra que vai estar de boa", disparou, deixando claro que, para ela, o respeito mútuo deveria prevalecer independentemente da fama ou do dinheiro envolvido.