Em abril, 'Flow', da premiada lista do Oscar, estreia em novo streaming

Filmelier+, novo canal por assinatura disponível dentro do Prime Video, traz diversos lançamentos no mês de abril, como os vencedores do Oscar de melhor animação Flow e do Oscar de melhor documentário Sem chão. As produções acabaram de passar pelos cinemas e ficarão disponíveis a partir do dia 14 de abril no novo streaming, disponível por R$14,90 ao mês.

Animação da Letônia, Flow conta a história de um gato solitário que tem seu lar destruído por uma grande inundação. O documentário Sem chão, dirigido por um coletivo palestino-israelense, mostra a destruição e as constantes ameaças de expulsão vividas por moradores palestinos de Masafer Yatta, comunidade localizada na região na Cisjordânia, ocupada por Israel.

O serviço tem como proposta ser um streaming com catálogo menor que prioriza um conteúdo de maior qualidade com curadoria realizada por especialistas. Outros lançamentos do Filmelier+ no mês de abril são: o suspense dinamarquês Zona de choque, Traffic: Ninguém sai limpo, vencedor de quatro prêmios Oscar em 2001, e O escândalo, drama baseado em fatos reais com Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie.

