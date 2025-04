Sony divulga novos filmes do Homem Aranha em painel na CinemaCon

A Sony Pictures divulgou, na madrugada desta terça-feira (1/4), os títulos e datas previstas de lançamento dos próximos filmes do Homem Aranha. Tom Holland dá continuidade no papel do famoso heroi em Homem-aranha: Um novo dia, previsto para ser lançado em 30 de julho de 2026. Já a trilogia animada focada em Miles Morales finaliza com Homem Aranha: Além do aranhaverso com estreia prevista para 2027.

Leia também: A reação de Taylor Swift com grande hit de Selena Gomez

O anúncio ocorreu no painel do estúdio na CinemaCon, em que eles também anunciaram o elenco das cinebiografias dos Beatles, trailer de Karatê Kid Lendas, com Jackie Chan, Ralph Macchio e Ben Wang, e outras novidades.

Leia também: Em abril, 'Flow', da premiada lista do Oscar, estreia em novo streaming

A CinemaCon é um evento de cinema em que grandes estúdios divulgam novidades dos principais lançamentos e anunciam produções futuras. Este ano, o evento é realizado esta semana e segue até 3 de abril, em Las Vegas. Além da Sony Pictures, haverá painéis da Warner Bros, Disney Studios, Universal Pictures, Lionsgate e muitos outros.

Leia também: Cauã Reymond admite não ter assistido versão original de ‘Vale Tudo’