Musical de 40 anos dos Paralamas do Sucesso é cancelado em Brasília

A peça teatral Vital - O Musical dos Paralamas do Sucesso, que celebra os 40 anos da banda, foi cancelada definitivamente em Brasília. A informação foi confirmada pelo Correio junto à produção do musical.

As apresentações de sexta (28/3), sábado (29/3) e domingo (30/3) foram canceladas por conta de vazamentos na Sala Martins Pena, recentemente inaugurada. Na segunda-feira (31/3), o produtor Gustavo Nunes informou, em vídeo gravado para as redes sociais, que a equipe aguardava um retorno da Secretaria de Cultura sobre a possibilidade de manter as apresentações esta semana, mas a decisão pelo cancelamento foi tomada nesta terça.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal afirmou que as apresentações foram canceladas por problemas técnicos no Teatro Nacional. Segundo a pasta, a responsabilidade pela obra de reforma do espaço é da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Leia também: Embaixada de Portugal inaugura programa educativo em exposição portuguesa

O Correio buscou uma manifestação da Novacap sobre o cancelamento definitivo do musical na cidade. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em relação ao questionamento do deputado distrital Gabriel Magno (PT), o subsecretário do Patrimônio Cultural Ramón Moro Rodríguez disse que não existiam goteiras. "Em relação à preocupação com supostas goteiras sobre o palco da Sala Martins Pena, informamos que não há qualquer ocorrência desse tipo no local. O vídeo divulgado foi retirado de contexto, pois registrou um incidente pontual relacionado à parte hidráulica (encanamentos da caixa d'água), prontamente resolvido pela equipe técnica presente", alegou.