Claudia Ohana mostra corpão com maiô cavado e arranca elogios

Reprodução/ Instagram @ ohanareal Claudia Ohana

Claudia Ohana, atriz, apareceu de maiô cavado em novos registros no seu perfil numa rede social. Plena, a artista não escapou dos inúmeros elogios dos seguidores.

"O Rio de Janeiro fica mais lindo com você", "Maravilhosa", "Uau, espetáculo", "Linda como a natureza", "Absolutamente linda", "Sempre encantadora", "Inspiração", dispararam os seguidores.

Recentemente, Claudia Ohana fez uma participação no reality The Masked Singer Brasil, que homenageou os personagens icônicos da teledramaturgia. A atriz estava com a fantasia de Tieta. Para quem não sabe, ela chegou a fazer a personagem na primeira fase da trama. Inclusive, a trama está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

"A maior dificuldade é você não contar para ninguém. É difícil guardar, você não pode contar para os seus amigos, precisa inventar: ‘Vou ali fazer uma filmagem’, você está mentindo. E depois tem a máscara, que dá uma certa claustrofobia", comentou numa participação no Mais Você, de Ana Maria Braga.