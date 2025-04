Andressa Urach diz que irá se candidatar à deputada federal

Aos 37 anos, Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao anunciar que pretende se candidatar a deputada federal nas eleições de 2026. Em uma publicação feita na manhã desta terça-feira (1), a ex-modelo e atual produtora de conteúdo adulto revelou sua intenção de entrar para a política, afirmando que essa será a primeira etapa para alcançar um objetivo ainda maior: a presidência do Brasil. Conhecida por sua personalidade forte e declarações polêmicas, Andressa afirmou que sua entrada na política tem o propósito de promover mudanças significativas no país.

Através de uma série de vídeos publicados nos stories, Urach fez duras críticas ao cenário político brasileiro e deixou claro que não teme enfrentar desafios. "Existem machos escrotos que acham que eles podem tudo nesse país, principalmente os poderosos que acham que podem tudo. Mamãe tá chegando, bebê, e vai ensinar a colocar ordem nesse país, a respeitar as pessoas independente da profissão delas. Afinal, quem corre pelo certo não faz curva, tem papo reto", declarou. A influenciadora ressaltou que pretende lutar por respeito e equidade para todos os cidadãos, independentemente de sua área de atuação.

No decorrer de sua fala, Andressa reforçou sua candidatura e utilizou um tom provocativo ao mencionar suas ambições dentro da política nacional. "Mamãe vem de deputada ano que vem. Mamãe vai colocar ordem no puteiro do Senado! Escreve aí… vive e verás…", afirmou. A declaração repercutiu amplamente entre os internautas, gerando opiniões diversas sobre a entrada da ex-modelo na disputa eleitoral.

Em sua publicação, Urach também dirigiu uma mensagem específica aos seus seguidores religiosos e aos que acreditam em sua proposta. "Mamãe vai trabalhar… aos crentes, façam seu trabalho e orem pela pecadora aqui. Aos que correm pelo certo, vem junto com a mãe… vamos colocar ordem no país!!! Ano que vem é Deputada Federal porque primeiro preciso fazer leis para depois, como Presidente, fazer cumprir." O anúncio de sua candidatura já movimenta as redes sociais e promete ser um dos assuntos mais comentados nos próximos meses.