Nasi expulsa bolsonaristas de show do Ira!: 'Não apareçam mais'

Show do Ira em Avaré - (crédito: Reprodução/Instagram/@iraoficial)

O cantor Nasi, vocalista do Ira!, se revoltou e expulsou um grupo de bolsonaristas de um show realizado pela banda em Contagem, Minas Gerais, no último sábado, 29. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento.

Segundo relato publicado no X, um grupo da plateia começou a vaiar em direção ao palco após Nasi gritar "sem anistia!", manifestando-se em relação aos ataques antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Diante disso, o artista declarou que muitas pessoas vão aos shows sem que entendam o posicionamento do grupo, e pediu para que essas pessoas se retirassem.

Confira o vídeo:

"A vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira! mas que nunca entendeu o Ira!. Tem gente que acompanha a gente e é reacionário, tem gente que acompanha o Ira! e é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora, vão embora da nossa vida! Vão embora e nunca mais voltem em show, não comprem nossos discos, não apareçam mais. É um pedido que eu faço."

Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo no ano passado, o cantor de 63 anos já havia feito críticas à extrema direita, e se posicionou contra artistas que já apoiaram Jair Bolsonaro. "Ouvi coisas abomináveis, mas cada um é dono da sua própria biografia. Eles são minoria. Os roqueiros da minha geração são caras de centro-esquerda, no mínimo, e de uma visão humanista."