MC Mirella se manifesta após ter fotos íntimas editadas

Reprodução/Instagram MC Mirella

MC Mirella usou as redes sociais para desabafar sobre a edição que fizeram em suas fotos sensuais. A cantora revelou que alguém alterou a cor de suas áreas íntimas, o que a deixou indignada.

"Depois que saiu a notícia que sou toda rosinha, vocês acreditam que teve recalcada que pegou minhas fotos para ficar escurecendo? Gente do céu, é cada uma que parece até duas", disparou.

Apesar da irritação, Mirella ironizou a situação e afirmou que a tentativa de distorcer sua imagem acabou servindo como publicidade gratuita. "Meu amor, você pode pintar da cor que quiser. Eu sei a cor que é. Mesmo que fosse outra cor, laranja, vermelho, marrom, tanto faz. Você vai estar chamando atenção do mesmo jeito", completou.

Além disso, a artista aproveitou para mandar uma indireta a uma mulher que estaria tentando copiá-la e até sair com seu ex-marido, Dynho Alves. Mirella garantiu que não sente mais ciúmes do dançarino, com quem tem uma filha, Serena, de um ano e três meses.

"Já fui muito doente e louca em cima do Dynho, mas hoje em dia estou tão na paz. Depois que a gente tem filho, tudo muda. Se você conseguir, é todo seu, pega e leva", afirmou, encerrando o desabafo com ironia: "Minha vida é um stand-up o tempo todo."