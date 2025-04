Linn da Quebrada reaparece após nova internação e fala sobre expectativa com filme 'Vitória'

"Estou extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho", diz Linn da Quebrada - (crédito: Reprodução/Globoplay)

Alerta: o texto abaixo trata de temas como abuso de substâncias, dependência química e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

A atriz e cantora Linn da Quebrada falou pela primeira vez publicamente na terça-feira, 2, após ter sido internada novamente para tratar questões de saúde mental. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, ela agradeceu ao apoio recebido nas últimas semanas e demonstrou entusiasmo com a estreia de Vitória, filme em que contracena com Fernanda Montenegro.

Leia também: Linn da Quebrada fala pela primeira vez após internação

"Quero agradecer e dizer que estou extremamente feliz e muito emocionada com todo o carinho e a enxurrada de amor que vocês têm deixado para mim nas mensagens e nos comentários", afirmou a artista, que optou por não mostrar o rosto na gravação. No registro, aparece apenas segurando o livro Dona Vitória Joana da Paz, de Fábio Gusmão, obra que inspirou o longa.

O filme, que já está em cartaz nos cinemas, marca uma das atuações mais aguardadas de Linn. Ainda sem ter assistido à produção, ela comentou a ansiedade pela estreia. "Para quem já viu e para quem ainda não assistiu, fica essa dica aqui também o livro. Eu ainda não vi o filme, estou extremamente curiosa, quero saber da minha atuação. Então me contem, me deem esse spoiler. Um beijo!", disse.

Pausa na carreira

A artista havia interrompido os compromissos profissionais em março para retomar o tratamento contra depressão e abuso de substâncias. Na ocasião, a equipe de Linn divulgou um comunicado informando que ela estava priorizando o cuidado com a saúde mental. A decisão envolveu o cancelamento de eventos, como o show com Giovani Cidreira na Casa Natura Musical.

Pouco antes disso, um vídeo que circulava nas redes sociais levantou rumores sobre a presença de Linn na região da Cracolândia, em São Paulo. A assessoria da artista negou a veracidade das imagens e classificou a especulação como "tendenciosa", pedindo responsabilidade na divulgação de informações envolvendo temas sensíveis como saúde e dependência química.

"Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar", destacou a equipe em nota publicada nas redes sociais.

Leia também: Linn da Quebrada faz pausa na carreira para tratar depressão

Apoio do público

A internação mais recente foi a segunda em menos de um ano - em junho de 2024, Linn já havia passado por um período de reabilitação. Amigos e seguidores demonstraram apoio desde então, com mensagens de incentivo e solidariedade. A deputada Erika Hilton, amiga da cantora, também se manifestou publicamente, destacando os desafios enfrentados por pessoas trans, negras e LGBTQIA+ no acesso a cuidados e no enfrentamento de estigmas.

Também durante o período de internação, Linn recebeu uma mensagem em áudio da atriz Fernanda Montenegro, com quem contracena no longa. A gravação foi divulgada pela assessoria da cantora no fim de março.

"Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho, a vida é sonho. Então se é sonho a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego", disse Fernanda.

Em seguida, completou: "Acorda tá? Acorda, acorda você, ponha a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz, seu trabalho é espetacular nesse filme, seria alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém."

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental