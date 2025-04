Após 5 meses em cartaz, Ainda estou aqui entra para o catálogo do Globoplay

Após 21 semanas nas telonas, Ainda estou aqui se despede dos cinemas brasileiros mas não do público, pois agora ele está disponível no catálogo do Globoplay. O filme marcou o Brasil com uma história emocionante e a memorável vitória no Oscar de 2025, além de ter mais de cinco milhões de espectadores e alcançado importantes conquistas para o cinema nacional.

Leia também: Saiba o que J-Hope disse sobre retorno do BTS

O sucesso não para por aí. O filme foi aclamado internacionalmente e lançado em 42 países incluindo Itália, Bolívia, Argentina, Nova Zelândia, México, Espanha, Polônia, Austrália e Alemanha. Nas premiações, o longa conquistou o primeiro Oscar do Brasil, na categoria de Melhor Filme Internacional, o primeiro Goya, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, o inédito Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, com Fernanda Torres, e o prêmio de Melhor Roteiro, no Festival de Veneza, além de sete prêmios de Melhor Filme do júri popular.

Leia também: Angelina Jolie visita organização de imigrantes e refugiados em São Paulo

O longa é baseado em livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, que conta a história da própria família. A trama acompanha a família Paiva durante a Ditadura Militar, em que Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Até que um dia, Rubens é levado por militares e desaparece. Eunice se vê obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Leia também: Olivia Rodrigo conquista público recorde com show solo

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel