Sucesso em Vale Tudo, Bella Campos já apareceu seminua em ensaio ousado

Em 2023, Bella Campos, atualmente no ar como a Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, conquistou as redes sociais com sua beleza e sensualidade! A atriz protagonizou um ensaio poderoso em que surge seminua e chamou atenção com suas curvas definidas.

As fotos foram feitas pelo fotógrafo Gustavo Lima e divulgadas no perfil do profissional. "Essa mulher é um monumento!", escreveu ele ao compartilhar os cliques.

Nas imagens em tons de preto e branco, Bella Campos surge fazendo topless, usando apenas calça jeans e deixando parte de sua calcinha à mostra. A artista posou toda sorridente e recebeu muitos elogios de seus fãs e admiradores.

"É a mais linda que já vi", disse uma seguidora. "Tão linda que dói! gostosa de corpo, rosto e alma", afirmou uma admiradora. "Number 1 da beleza", declarou outra fã da atriz. "Até hoje não acredito que o MC Cabelinho vacilou com essa mulher perfeita", disse mais um internauta, se referindo ao ex-namorado de Bella Campos, que a traiu.

