Casal da trama original de 'Vale tudo' vive romance fora das telas há mais de 30 anos

Cassiano Gabus fez um post nas redes sociais comemorando dia dos namorados com Lídia. "Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Antoine de Saint-Exupéry. Feliz dia dos namorados! Te amo!" comentou o ator. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O casal que interpreta Solange Duprat e Afonso Roitman na versão original da novela Vale tudo, exibida em 1988, também vive um relacionamento fora das telinhas. O romance dos atores Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi começou no fim das gravações da trama Meu bem meu mal, escrita por Cassiano Gabus Mendes e exibida em 1990.

Em 1991, os dois oficializaram a união e estão juntos até hoje. Em entrevista ao Gshow, Cássio revelou que aprecia o carinho que o público tem pelo casal até os dias de hoje. “É uma sensação muito prazerosa essa fantasia do público por nós estarmos juntos até hoje, graças a Deus. A gente respeita muito esse carinho, esse sentimento das pessoas", conta.

Atualmente, Cássio continua trabalhando como ator. Em março de 2025, após encerrar o contrato com a Globo, voltou ao teatro com a comédia Uma Ideia Genial, em São Paulo.

Lídia Brondi abriu uma clínica de psicologia dois anos após o encerramento da novela, que fica localizada em São Paulo, e se afastou da carreira artística. Na época, surgiram boatos de que Lídia estava sofrendo com estresse no trabalho, tendo crises de pânico. A atriz relata que prefere viver uma vida longe de exposições, aparecendo ocasionalmente nas redes sociais do marido.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori