Instagram Jão oficializa pausa na carreira: 'Não estou cansado ou triste, já disse o que tinha pra dizer'

O cantor Jão anunciou uma pausa na carreira após sua apresentação no Lollapalooza 2025. A decisão foi compartilhada com seus seguidores em uma publicação no Instagram, onde ele apareceu raspando o cabelo e refletiu sobre sua trajetória. Segundo o artista, esse momento representa uma oportunidade para desacelerar e buscar um novo equilíbrio em sua vida pessoal e profissional. "Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade", declarou.

Durante o desabafo, Jão revelou que sua dedicação à música o impediu de vivenciar plenamente momentos importantes de sua vida pessoal. O cantor mencionou a perda de suas avós, os impactos em sua saúde e as dificuldades em seu relacionamento. "Eu não vivi o luto das minhas avós, tratei meu corpo muito mal e vi meu relacionamento acontecer e desacontecer muitas vezes porque eu estava muito obcecado em me tornar alguém", afirmou. Agora, ao sentir-se mais seguro e consolidado na carreira, ele decidiu fazer uma pausa para recuperar energias e garantir um futuro mais estável.

O cantor já havia mencionado seu afastamento em entrevista ao programa "Fantástico", no início do ano. A decisão gerou ampla repercussão e também algumas críticas. A cantora Roberta Miranda, por exemplo, fez um comentário sugerindo que a nova geração de artistas é frágil. "Apertou, explode", escreveu ela. No entanto, Jão rebateu as críticas, afirmando que entende a diferença entre gerações, mas que sua decisão é essencial para seu bem-estar.

Com a pausa, o cantor pretende tirar um tempo para si e refletir sobre seus próximos passos. "Já disse o que tinha para dizer por agora. Quero viver para criar, ou só viver para viver", finalizou. O futuro de sua carreira continua em aberto, mas seus fãs aguardam ansiosamente pelo seu retorno.