Ceilândia será o epicentro da cultura do DF neste fim de semana

A Praça da Estação do Metrô de Ceilândia Centro, CNN 2, será palco da Mostra Cultural de Ceilândia 2025, um evento que celebra a diversidade cultural da região. Nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2025, o local receberá diversas atrações e atividades, como exposição de artesanato, workshops de música e dança, oficinas de fotografia e Breaking, concursos de RAP, Cosplay e Cultura Geek, campeonato de Skate e shows musicais com artistas locais.

Entre os artistas confirmados estão o rapper Japão, Viela 17, Galinha Preta, Maurício Lavenère e Milton Dantas.

O evento é uma celebração ao aniversário de Ceilândia e a cultura urbana da região administrativa mais populosa do Distrito Federal. Rica por sua diversidade, a cidade trará em detalhes toda a pujança durante os três dias de evento que se dividirão entre a Praça Estação Metrô e o Hallen Rock Pub, na Qnn 1/3, de Ceilândia Norte.

A programação completa abaixou ou pelo perfil da Mostra Cultural de Ceilândia no Instagram (@mostraculturaldeceilandia) e pelo WhatsApp (61 9 9880 4490).

Realização

A Mostra Cultural de Ceilândia 2025 é uma realização da Associação de Arte e Cultura de Ceilândia (AACUC) em parceria com o Ministério da Cultura (Minc). O evento espera receber um público de 1.500 pessoas durante os três dias de evento.





Confira a agenda

Sexta-feira, 04 de abril

- 14h 20h: Exposição de Artesanato, local: Praça Estação Metrô

- 14h 20h: DJ Smoogg (discotecagem), local: Praça Estação Metrô

- 16h: Oficina de Break Dance, local: Praça Estação Metrô

- 16h 20h: Praça Estação Metrô - Credenciamento e reconhecimento de pista (skate)

- 17h 19h: Show Coletivo Indie Sarau, local: Praça Estação Metrô -

- 19h: Show com o Coletivo Sarau Va, local: Praça Estação Metrô

- 20h: "Aulão" de Charme Dance (Tati), local: Praça Estação Metrô

- 21h: Show do rapper Japão, local: Praça Estação Metrô

Sábado, 05 de abril

- 14h 20h: Exposição de Artesanato, local: Praça Estação Metrô -

- 14h10: Show da banda RC2, local: Praça Estação Metrô

- 15h10: Show da banda Baratas de Chernobyl, local: Praça Estação Metrô

- 16h10: Show da banda Kidsgrace, local: Praça Estação Metrô

- 16h30: Concurso Cosplay, local: Praça Estação Metrô

- 17h10: Show da banda Mofo, local: Praça Estação Metrô

- 18h: Show da banda Barbarella B, local: Praça Estação Metrô

- 19h: Show da banda Cálida Essência, local: Praça Estação Metrô

- 20h: Show da cantora Mariana Camelo e banda, local: Praça Estação Metrô -

- 21h: Show da banda Terno Elétrico, local: Praça Estação Metrô

Domingo, 06 de abril

- 09h 12h: Workshop de Guitarra, Contrabaixo e Workshow, local: Halen Rock

- 14h: Show da banda Vasto Infinito, local: Praça Estação Metrô

- 15h: Show da banda My Bloody Vision, local: Praça Estação Metrô

- 15h: Oficina de fotografia, local: Praça Estação Metrô

- 16h: Show da banda Kaeru's, local: Praça Estação Metrô

- 17h: Show da banda Seconds of Noise, local: Praça Estação Metrô

- 18h: Show da Banda Os Maltrapilhos, local: Praça Estação Metrô

- 19h: Final do Torneio melhor manobra de Skate, local: Praça Estação Metrô

- 20h: Apresentação do Projeto Arte e Companhia, local: Praça Estação Metrô

- 20h30: Divulgação dos vencedores da Batalha de Rima, Campeonato de Skate e Concurso Cosplay, local: Praça Estação Metrô -

- 21h: Show da banda Galinha Preta, local: Praça Estação Metrô