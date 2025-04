Glória Perez deixa Globo após ter novela sobre política e aborto cancelada

Após ter sua sinopse, que havia sido aprovada, ser questionada pela cúpula da Globo, que solicitou mudanças estruturais, Glória Perez anunciou, pelas redes sociais, nesta sexta-feira (4/4), o seu desligamento da emissora, onde estreou há 42 anos. De acordo com o que foi divulgado anteriormente, a sinopse previa uma protagonista que trabalha no Senado. Aborto também seria um tema polêmico a ser abordado.

"Meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto ‘aborto’ era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas”, explicou a autora de 76 anos. “Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas, uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar renovação e fazer a resilição do contrato. Tudo de comum acordo”, afirmou. “As portas continuam abertas — as minhas e as da Globo também —, mas neste momento prefiro assim, quero viver esse tempo no 'deixa a vida me levar’.”

Na Globo, Glória assinou sucessos com temáticas inovadoras, como Barriga de aluguel (1990) e O clone (2001), e ganhou um Emmy Internacional com Caminho das Índias (2009). A acreana também escreveu as bem-sucedidas Explode coração (1996), América (2005) e A força do querer (2017), seu último grande sucesso.

Saiu também da mente da escritora as novelas Salve Jorge (2012) — sendo criticada pelas situações pouco verossímeis e respondendo que as pessoas tinham que "aprender a voar" — e Travessia (2022) — sua última obra, e seu maior fracasso de audiência e crítica.

Daniella Perez

Mas Gloria Perez será sempre lembrada por ter criado a novela De corpo e alma que, em 1992, resultou no feminicídio de sua própria filha, Daniella Perez, morta, aos 22 anos, pelo colega de elenco Guilherme de Pádua, em 28 de dezembro daquele ano.

O caso foi relembrado na série documental Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez, da Max, que estreou em 2022, com depoimentos fortes de Glória Perez, familiares, amigos e do marido de Daniella na época, Raul Gazolla.

Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em 6 de novembro do mesmo ano, em Belo Horizonte, vítima de um enfarte.

Saiba Mais Diversão e Arte Taís Araujo revela que marca dia para transar com Lázaro Ramos

Taís Araujo revela que marca dia para transar com Lázaro Ramos Diversão e Arte Sucesso em Vale Tudo, Bella Campos já apareceu seminua em ensaio ousado

Sucesso em Vale Tudo, Bella Campos já apareceu seminua em ensaio ousado Diversão e Arte Samuel de Assis será Jesus Cristo na Paixão de João Pessoa, na Semana Santa

Samuel de Assis será Jesus Cristo na Paixão de João Pessoa, na Semana Santa Diversão e Arte Casal da trama original de 'Vale tudo' vive romance fora das telas há mais de 30 anos