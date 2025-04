Diego Hypolito sofre queda no Monstro do 'BBB 25' e equipe rebate 'fingimento'

Diego Hypolito sofreu uma durante o Castigo do Monstro no início da madrugada deste sábado, 5, na casa do Big Brother Brasil 25, e foi ajudado por Vinicius, Vitória e Guilherme. O ex-ginasta foi escolhido pelo Anjo da semana, João Gabriel, para cumprir o desafio e precisa construir um castelo de cartas toca vez que a música do Monstro tocar.

A queda aconteceu enquanto ele saía do banco onde montava o castelo. Depois de cair, o brother ficou deitado, sentindo dores na coluna, e recebeu apoio dos colegas.

Alguns momentos depois, a equipe de Diego fez uma publicação nas redes sociais se pronunciando contra internautas que acusavam o brother de ter fingido a queda e as dores.

"Aos que estão julgando Diego pelos relatos de dores durante o Castigo do Monstro, vamos nos informar antes de sair julgando sem saber. Diego tem diversas cirurgias pelo corpo e, sem dúvidas, não tem fingimento ou drama em seus relatos", diz a publicação, que incluiu uma lista de intervenções cirúrgicas pelas quais o ex-atleta passou.