Manu Gavassi dá à luz a primeira filha com Jullio Reis

Nasceu nesta quinta-feira (3/4), a primeira filha da cantora Manu Gavassi, de 32 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora ao Correio. O nome da recém nascida ainda não foi revelado.

A criança é fruto do relacionamento de Manu com o modelo Jullio Reis, de quem ela está noiva desde maio de 2024. A gravidez foi anunciada em novembro em um post no Instagram. À época ela estava no quinto mês de gestação.

O último registro da gestação foi realizado na casa nova do casal. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais. Na legenda, Gavassi escreveu: “nada grita mais final de gravidez e início de puerpério do que uma bela obra... Risos”.