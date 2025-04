Oh Yeong-Su, ator de 'Round 6', é condenado por assédio sexual

"Estou envergonhado de estar no tribunal nessa idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, aceitarei as consequências", disse o ator - (crédito: Reprodução / Netflix )

Ator sul-coreano que interpretou o jogador 001 na série da Netflix Round 6, Oh Yeong-Su, 80 anos, cumprirá pena de um ano de prisão por assédio sexual. A condenação veio de um caso de 2017, quando uma colega de teatro do ator o acusou de abraçá-la e beijá-la à força.

A vítima também alegou que Yeong-Su tinha a assediado em outras ocasiões. A condenação de um ano foi dada graças a um novo julgamento, audiência realizada em 3 de abril. Inicialmente, o réu havia recebido oito meses de detenção e dois anos de liberdade condicional, mas a apelação impôs a sentença completa.

Leia também: Cresce o número de ações trabalhistas por assédio sexual

Durante o julgamento, a promotoria destacou o abuso de poder por parte de Yeong-Su, que era considerado uma pessoa influente no teatro, de acordo com o portal The Express Tribune. Também enfatizaram a gravidade do trauma emocional e psicológico infligido à vítima. De acordo com a mídia coreana, a mulher relata medo e angústia desde os episódios.

O ator nega todas as acusações. A defesa de Yeong-Su sustenta que o caso carece de evidências sólidas e confia apenas no testemunho da vítima, que a equipe jurídica alega ser "vago, inconsistente e ilógico". A defesa também destaca que o ator respondeu publicamente às acusações após a fama de Round 6, e o fez com cautela para evitar qualquer repercussão negativa no sucesso da série.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em discurso no julgamento, Yeong-Su disse: “Estou envergonhado de estar no tribunal nessa idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, aceitarei as consequências. No entanto, mesmo após refletir, não acredito que cometi qualquer ato que possa ser considerado agressão. Se minhas palavras e ações descuidadas machucaram alguém em nosso breve conhecimento, lamento isso. Meus 80 anos de vida entraram em colapso em um instante, e me sinto vazio. Só quero voltar para o meu lugar.”