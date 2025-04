Exposição de fotografias de Olrando Brito celebra povos originários

No sábado (12/4), o JK Shopping inaugura uma exposição de Orlando Brito sobre o Kuarup, festa fúnebre do povo do Alto Xingu, localizado na região nordeste do Mato Grosso. A exposição foi organizada por Carolina Brito, filha do fotógrafo, em parceria com o shopping, e leva o título de Réquiem. A ideia é celebrar o Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril.

Réquiem reúne 25 fotografias inéditas que mostram um dos rituais mais importantes dos povos do Alto Xingu. As fotos foram tiradas pelo fotojornalista Orlando Brito, morto em 2022. A intenção de Carolina era dar visibilidade ao acervo do pai e convidar os espectadores a aprender mais sobre a cultura tradicional dos povos indígenas.

“A exposição não apenas honra a memória do meu pai, mas também destaca sua sensibilidade única ao registrar a cultura indígena”, destaca Carolina. “Seu respeito e profundidade no trabalho é um convite para enxergarmos o Brasil em toda a sua diversidade”.

A exposição fica em cartaz até 5 de julho no JK Espaço Arte, que fica no JK shopping e terá entrada gratuita, com classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel