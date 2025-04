Biólogo lança livro sobre a relação de beija-flores com o Cerrado

Diller Abreu*—Fruto de mais de uma década de pesquisas do biólogo e fotógrafo de natureza Marcelo Kuhlmann, o livro Cerrado em Cores: Flores Atrativas para Beija-Flores será lançado de forma independente pela editora do próprio autor, a BIOM Field Guides. A obra aborda diversas documentações do contato entre beija-flores e as flores que habitam o Cerrado, um ecossistema único.

O trabalho contou com financiamento coletivo para ser impresso e foi feito em modelo colorido, com acabamento especial e capa dura. Com fotografias do próprio autor, o livro apresenta centenas de espécies de flores do bioma e os beija-flores que vivem junto a elas. O autor evidencia a importância da interação dessa biodiversidade e alerta para a necessidade de manutenção do equilíbrio ecológico.

"Essa obra é fruto de mais de 10 anos de pesquisa e expedições durante meus trabalhos de campo em diferentes regiões do Cerrado brasileiro. É um livro robusto, com 750 páginas, e decidi organizá-lo de forma didática de acordo com as cores das flores e sua época de floração. O material foi revisado por diversos especialistas da área ambiental antes de ser publicado. Por isso, acredito que seja um presente e um legado aos apaixonados pela fauna e flora do Berço das Águas", destaca o pesquisador, mestre e doutor em Botânica pela Universidade de Brasília (UnB) e autor de mais de 10 livros da temática em nota.

Nascido em Brasília, coração do Cerrado brasileiro, Kuhlmann se dedica há mais de 20 anos ao estudo desse ecossistema. “O processo de publicar materiais como este exige anos de trabalho de campo para registrar as espécies, seguido por um longo período de dedicação para organizar e transformar esses registros em um livro. Além disso, a viabilização da impressão, que envolve custos elevados, depende de um grande esforço de divulgação e do apoio de muitas pessoas interessadas”, diz em nota.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel